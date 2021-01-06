В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 20,5 тыс. человек

В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 20,5 тыс. человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербургские медики продолжают проверять горожан на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 20 837 человек.

Об этом стало известно в среду, 6 января. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением медиков находятся 680 человек. Из них 372 — на самоизоляции, 308 — контактные.

Кроме того, за указанный период было обработано 7 237 вызовов, которые поступили по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по связанным с коронавирусом вопросам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эффективные ограничительные меры, введенные властями и Роспотребнадзором, помогли добиться снижения заболеваемости в городе. Об этом заявил градоначальник Александр Беглов.

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