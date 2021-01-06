В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 20,5 тыс. человек

Петербургские медики продолжают проверять горожан на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 20 837 человек.
Об этом стало известно в среду, 6 января. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением медиков находятся 680 человек. Из них 372 — на самоизоляции, 308 — контактные.
Кроме того, за указанный период было обработано 7 237 вызовов, которые поступили по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по связанным с коронавирусом вопросам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эффективные ограничительные меры, введенные властями и Роспотребнадзором, помогли добиться снижения заболеваемости в городе. Об этом заявил градоначальник Александр Беглов.