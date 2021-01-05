Беглов назвал эффективными ограничительные меры против COVID-19 в Петербурге

Остается надеяться, что в новогодние праздники петербуржцы также ответственно соблюдали меры безопасности, и ситуация не ухудшится с окончанием каникул. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Остается надеяться, что в новогодние праздники петербуржцы также ответственно соблюдали меры безопасности, и ситуация не ухудшится с окончанием каникул. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что эффективные ограничительные меры, введенные властями и Роспотребнадзором, помогли добиться снижения заболеваемости в городе.

В праздничные дни количество заболевших петербуржцев, судя по статистике, неуклонно снижается. Антиковидные меры, уверен Беглов, позволили «прервать цепочку передачи коронавируса». Губернатор, однако, с осторожностью относится к прогнозам, отмечая, что нужно дождаться окончания праздников, чтобы оценить ситуацию в полной мере.

Однако некоторые ограничения снимают уже сейчас: с 7 января в Северной столицы открываются театры, а рестораны будут работать до 23 часов, а не до 19, как предполагалось ранее. Если в январе и дальше удастся сдерживать распространение инфекции, ограничения, по словам главы Петербурга, продолжат ослаблять.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве впервые за несколько недель наблюдается снижение порога заболевших до 3,6 тысяч человек в сутки.