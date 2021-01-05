В Петербурге зафиксировано 3649 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 3649 новых случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3649 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили во вторник, 5 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине находится 1165 человек. Из 751 — на самоизоляции, 414 человек – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исхода. При этом вылечились 22 632 человека. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровело 2 662 668 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Петербурге зафиксировано 3649 новых случаев коронавируса
Меньшиков назвал актерскую профессию «идиотской»
Инфекционист: коронавирус со временем станет менее тяжелой болезнью
В Петербурге нетрезвый водитель во время погони устроил ДТП с патрульной машиной
В Петербурге на карантине остаются 1165 человек
Каждый девятый россиянин боится, что 2021 год будет хуже 2020 года
В России выросли продажи новогодних елок и игрушек