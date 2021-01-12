От коронавируса в Петербурге скончались 68 человек

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Петербурге подтвердили новые случаи, в которых коронавирус привел к смерти пациентов. По последним данным, жертвами COVID-19 стали еще 68 человек. Об этом во вторник, 12 января, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

За сутки в городе заразились коронавирусной инфекцией 2 731 человек.

Так, уточняется, что число умерших от коронавируса за все время достигло 8 488 человек. С начала пандемии в городе выявлено 281770 случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.