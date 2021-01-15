Петербургские НКО получат 237 млн рублей на социально значимые проекты

Фонд президентских грантов выдаст некоммерческим организациям Петербурга 237 млн рублей на реализацию проектов. Средства получат 87 компаний.

Как сообщают в Смольном, в сего на конкурс было подано 10 тыс. 63 проекта, из них 448 – из Северной столицы. Общая сумма грантов на петербургские проекты составит почти 237 млн рублей.

«В конкурсе было очень много заявок от Петербурга, что говорит об активности городских некоммерческих организаций. Президентские гранты помогут воплотить в жизнь социально значимые проекты, которые нужны городу и горожанам», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что победителей конкурса определили накануне на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Instagram князя Александра Невского выделили полмиллиона в фонде президентских грантов.