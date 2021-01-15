На Instagram князя Александра Невского выделили полмиллиона в фонде президентских грантов

«Блог Александра Невского» появится в Instagram к 800-летию со дня рождения князя. На страничке будут публиковаться статьи на историческую тему.

Информация об этом появилась в пятницу, 15 января, на сайте Фонда президентских грантов. Там сообщается, что проект обойдется в 891 тыс. 710 рублей. Однако на сам Instagramбудет выделено 495 тыс. 710 рублей.

Кроме этого, известна организация, которая займется созданием проекта в сети. Средства получила «Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов» из Калининграда.

«Блог Александра Невского» — инновационный̆ проект в сфере современного просвещения и патриотического воспитания. Проект приурочен к 800-летию со дня рождения князя, одного из самых значимых правителей в истории нашего Отечества», – говорится в описании проекта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге открылась фотовыставка, посвященная 800-летию Александра Невского.