В Петербурге открылась фотовыставка, посвященная 800-летию Александра Невского

В Петербурге открылась фотовыставка, посвященная 800-летию Александра Невского
Фото: пресс-служба исторического парка "Россия - моя история"

В пятницу, 4 декабря, в Северной столицы открылась фотовыставка «Во имя святого князя», посвященная Александру Невского.

Проект реализован в рамках празднования юбилейного 800-летия святого. Экспозиция разместилась в историческом парке «Россия — моя история». На открытии присутствовал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Он назвал выставку «обращением к нашим истокам, нашим духовным корням, великой тысячелетней истории России».

На экспозиции представлены 100 фотографий, вошедших в трёхтомный альбом-энциклопедию «Во имя святого князя», составленную наместником Александро-Невской Лавры епископом Кронштадтским Назарием. Снимки изображают молитвенные места во имя святого князя Александра Невского.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 декабря в Петербурге начали праздновать «Дни Эрмитажа».

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