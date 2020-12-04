В Петербурге открылась фотовыставка, посвященная 800-летию Александра Невского

В пятницу, 4 декабря, в Северной столицы открылась фотовыставка «Во имя святого князя», посвященная Александру Невского.

Проект реализован в рамках празднования юбилейного 800-летия святого. Экспозиция разместилась в историческом парке «Россия — моя история». На открытии присутствовал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Он назвал выставку «обращением к нашим истокам, нашим духовным корням, великой тысячелетней истории России».

На экспозиции представлены 100 фотографий, вошедших в трёхтомный альбом-энциклопедию «Во имя святого князя», составленную наместником Александро-Невской Лавры епископом Кронштадтским Назарием. Снимки изображают молитвенные места во имя святого князя Александра Невского.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 декабря в Петербурге начали праздновать «Дни Эрмитажа».