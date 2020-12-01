В Петербурге с 1 декабря начинаются Дни Эрмитажа

В Петербурге с 1 декабря начинаются Дни Эрмитажа
В Петербурге начинаются традиционные дни Эрмитажа. Фото: Baltphoto

Ежегодно в Северной столице проходят традиционные дни Эрмитажа, приуроченные ко дню основания музейного комплекса, 7 декабря – Дню святой Екатерины.

Эрмитаж был основан в 1764 году, когда императрица Екатерина Великая приобрела коллекцию живописи у берлинского купца Гоцковского. Ежегодно Эрмитаж готовит специальную программу — «Дни Эрмитажа». В этом году она начинается 1 декабря. А завершится 9 декабря — в День святого Георгия.

В эти дни Эрмитаж делится своими успехами за минувшие месяцы года и планами на будущее, дарит подарки петербуржцам и гостям города, организует мероприятия и открывает новые выставки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в честь Дня Эрмитажа на Дворцовой площади покажут световое 3D-шоу. Его покажут вечером 5 и 6 декабря, допуск будет ограниченным.

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