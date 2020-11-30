В честь Дня Эрмитажа на Дворцовой площади покажут световое 3D-шоу

Ежегодно, 7 декабря, в день Святой Екатерины, Государственный Эрмитаж празднует день рождения. В 1764 году начало музею был положено императрицей Екатериной Великой, которая приобрела коллекцию живописи у купца Гоцковского.
Каждый год Эрмитаж готовится к памятной дате, разрабатывая праздничную программу «Дней Эрмитажа». Несмотря на пандемию коронавируса, отменять день рождения музея не стали, но запланированные события состоятся с оговорками, продиктованными пандемией. К примеру, на световое 3D-представление, которое покажут вечером 5 и 6 декабря, допуск будет ограниченным.
Тематика шоу посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и деятельности Эрмитажа в военное время. Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться заранее через интернет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным.