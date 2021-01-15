В Петербурге появилась круглосуточная служба помощи отцам

В Северной столице начнет свою работу круглосуточная служба для помощи отцам. Специалисты будут помогать родителям, которых отвергли дети.

Авторами проекта стали сотрудники Санкт-Петербургского института психологического консультирования, Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя и Международного отцовского комитета и Союза отцов. Об этом говорится в анонсе службы помощи, передает 78.ru.

«Если вы столкнулись с синдромом отчуждения родителя (parental alienation syndrome) у своего ребёнка, если вы и члены вашей семьи близки к отчаянию, если вы не знаете, как помочь ребёнку и как справиться с этой бедой, звоните!», – заявили авторы проекта.

Также специалисты готовы помочь не только петербуржским родителям. Служба доступна и для отцов других регионов. Обратиться за помощью можно по номеру телефона: 8-800-20-10-115.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала октября волонтеры Петербурга оказали помощь более 100 тыс. человек.