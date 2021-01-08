С начала октября волонтеры Петербурга оказали помощь более 100 тысяч человек

Волонтеры Северной столицы с начала октября 2020 года доставили гуманитарную помощь для 101 654 жителей Петербурга.

Об этом в пятницу, 8 января, уведомляет городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Продуктовые наборы и лекарства привезли пожилым одиноким людям и нуждающимся многодетным семьям. С 5 октября на портале «Мы вместе» зарегистрировались 1 150 добровольцев, из которых прошли обучение и аккредитацию 1 023 активиста.

В общей сложности, волонтеры обработали 3 763 заявки. Жители города на Неве и сейчас могут обратиться к ним за помощью, позвонив на горячую линию по номеру 8 (800) 200-34-11. Отметим, что в Петербурге также работают 175 автоволонтеров, которые развозят врачей по вызовам. Они помогли пациентам по 6 173 адресам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всего в 2020 году в Петербурге трудились более 80 тысяч волонтеров.