Беглов: в Петербурге в 2020 году трудятся более 80 тысяч волонтеров

"В непростой ситуации мы можем сплотиться и общими усилиями преодолеть любые трудности, - обратился к горожанам губернатор. Фото: страница Александра Беглова во "Вконтакте"

"В непростой ситуации мы можем сплотиться и общими усилиями преодолеть любые трудности, - обратился к горожанам губернатор. Фото: страница Александра Беглова во "Вконтакте"

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что в течение 2020 года в Петербурге официально зарегистрировали свыше 80 тысяч волонтеров.

Градоначальник подметил, что большинство добровольцев изъявили желание помочь окружающим в период пандемии коронавирусной инфекции. Так, на сегодняшний день более 4,5 тысяч волонтеров доставляют продукты и лекарства домой петербуржцам, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Беглов подчеркнул, что текущий год стал испытанием для всех — не только на стойкость, но и на человечность. По мнению губернатора, пандемия в очередной раз подтвердила особый характер ленинградцев-петербуржцев, способных в трудные минуты сплотиться, чтобы преодолеть сложную ситуацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге работают автоволонтеры — владельцы машин помогают врачам оперативнее посещать пациентов.