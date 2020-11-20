Автоволонтеры в трех районах Петербурга начали развоз врачей к пациентам

В Красногвардейском, Пушкинском и Московском районах города уже два дня работают 25 автоволонтеров, которые помогают врачам добраться до пациентов.

Как сообщают в Смольном, данная акция «Подвези врача» проходит при содействии комитета по молодежной политики.

Каждый волонтер работает в своем микрорайоне. Водители помогают врачам в условиях пандемии успеть на большое количество вызовов по городу. После каждой поездки автомобиль обрабатывается дезинфицирующими средствами. Также водитель и медицинский работник используют средства индивидуальной защиты при передвижении в автомобиле.

«Участковые врачи находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Вызовов много. И от того, как быстро они приедут к больному и поставят ему диагноз, нередко зависит жизнь людей» – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга вводят новые ограничения из-за коронавируса.