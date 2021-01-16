Стало известно условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей

Заявить о праве на пенсию можно из дома. Фото: https://pixabay.com

Заявить о праве на пенсию можно из дома. Фото: https://pixabay.com

Неработающие россияне могут обеспечить себе пенсию в 30 тыс. и выше при ряде факторов, которые оказываются недоступными для других россиян. Главное условие – получение пенсии больше 25 тыс. рублей.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова руководителя Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис, получать пенсию свыше 30 тыс. рублей возможно для неработающих россиян с выплатами больше 25 тыс. рублей до конца 2019 года.

По словам эксперта, пенсия устанавливается в одном размере для всех россиян, далее большую роль на увеличение суммы играет страховая пенсия. Средний размер такой выплаты для неработающего человека составляет 17,5 тыс. рублей. Однако сумма может быть, исходя из индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Например, чем выше «белая» зарплата и дольше официальное трудоустройство, тем выше коэффициент, а значит выше потенциальная пенсия.

Кроме этого, страховая пенсия может быть увеличена за счет премиальных коэффициентов. Возможно это при отсрочке выхода на пенсию. Например, при выходе на пять лет позже прибавка составляет 40%.

Напомним, что с 1 января текущего года страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. В итоге, у каждого пенсионера прибавка будет индивидуально, учитывая размер пенсии. В среднем выплаты увеличились на тысячу рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысяч рублей.