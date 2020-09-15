Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысяч рублей

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысяч рублей
На пенсионные выплаты выделят более 8 трлн рублей. Фото: Baltphoto

Среднегодовой размер пенсионной выплаты неработающим пенсионерам в следующем году должен составить 17 443 рубля.

Планами по индексации пенсионных выплат в 2021 году в понедельник, 14 сентября, поделились в Министерстве труда РФ. Предполагается, что индексация страховых пенсий составит 6,3%, а социальных — 2,6%. В общей сложности, на страховые пенсионные выплаты выделят около 7,8 триллиона рублей.

На доплаты, компенсации, пособия и другие выплаты добавят 632,7 миллиарда рублей. Напомним, что, кроме того, в следующем году Пенсионный фонд России обязался обеспечить выплату пенсий 43 миллионам граждан, направив на эти цели 8,4 миллиарда рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый второй пенсионер в Северной столице ищет работу с полной занятостью. При этом женщины стремятся трудоустроиться активнее мужчин.

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