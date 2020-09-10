Каждый второй пенсионер в Петербурге ищет работу на полный день

В Петербурге 44% пенсионеров ищут работу на полный рабочий день. Большая часть из них хочет устроиться в качестве домашнего персонала.

Об этом сообщает аналитический центр «Авито Работы». Уточняется, что еще около 9% соискателей ищут работу бухгалтером, продавцом или охранником готовы работать 7% пенсионером.

Отмечается, что пенсионеры в Петербурге хотят получать зарплату в 30 тысяч рублей.

При этом женщины с большей охотой ищут работу, чем мужчины – 2% против 0,8%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о самых необычных вакансиях, которые сегодня предлагают на рынке труда в Петербурге. Отметим, что рынок восстанавливается после весеннего спада. Так, в июле появилось на 28% вакансий больше, чем месяцем ранее. Среди необычных – формовщик обуви, управляющий загородным домом, блогер, инженер-программист по нейротехнологиям и другие.