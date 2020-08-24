В Петербурге назвали самые необычные вакансии

Аналитики изучили самые интересные вакансии, которые предлагали петербуржцам в этом августа. Фото: pixabay.com

Аналитики изучили самые интересные вакансии, которые предлагали петербуржцам в этом августа. Фото: pixabay.com

Аналитики сервиса hh.ru рассказали о самых необычных вакансиях, которые работодатели предлагают петербуржцам.

Сообщается, что петербургский рынок труда постепенно набирает обороты после весеннего спада: в июле появилось на 28% больше вакансий по сравнению с июнем. За месяц спрос вырос на работников в сфере обслуживания, представителей индустрии спорта и красоты, сферы автобизнеса, начинающих специалистов и студентов.

Аналитики изучили самые интересные вакансии, которые предлагали петербуржцам в этом августа. В частности в Петербурге ищут ученика формовщика обуви, которому предлагают зарплату в размере от 32 тыс. до 36 тыс рублей. Работнику предстоит придавать форму носку и пятке кожаной обуви.

Также в Петербурге появилась вакансия управляющего загородным домом, который также будет выполнять функцию водителя. Он сможет зарабатывать до 65 тыс. рублей в месяц.

А специалист по работе с сообществами и блогерами будет выстраивать отношения с релевантными блогерами и фанатскими сообществами. Важные условия — опыт работы не менее двух лет, знание английского языка и навыки общения с блогерами.

Также в Петербурге подыскивают работника декорации, дизайнера витрин, аэродизайнера-декоратора, инженера-программиста по нейротехнологиям, онлайн-консультанта по стилям, актера квеста и визуализатора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге потерявших работу из-за COVID-19 обучат новым профессиям.