В Петербурге построят транспортно-логистический комплекс «Юго-Западный»

В Петербурге построят транспортно-логистический комплекс &#171;Юго-Западный&#187;
Транспортно-логистический комплекс "Юго-Западный" создаст около 300 рабочих мест. Фото: Смольный

В Петербурге планируют построить универсальный транспортно-логистический комплекс, который будет принимать, отпускать и хранить непродовольственные товары.

Как сообщили в Смольном, реализацией проекта строительства займется инвестор ООО «Логистическая группа «Адмирал». Для этого компании предоставили в аренду земельный участок на Волхонском шоссе.

Новый универсальный перегрузочный транспортно-логистический комплекс «Юго-Западный» создаст около 300 рабочих мест. Объект построят рядом с портом «Бронка» за три года. Планируется застроить более 240 тыс. кв.м. территории.

Весной 2020 году проект получил статус стратегического инвестиционного проекта города. В него планируется вложить более 2 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском шоссе построят котельную для общежития больницы №40.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб строительство транспортной-логистический комплекс юго-западный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертвами крушения сухогруза у берегов Турции стали четыре человека
В честь прорыва блокады для ветеранов на 4 дня сделают бесплатным проезд в ...
Объем российского фэшн-рынка в 2020 году сократился на 25%
Сергей Лавров рассказал, что переболел коронавирусом
Под снежной лавиной в Карачаево-Черкесии погиб один человек
В 2020 году в России выдали рекордные 4,3 трлн рублей по ипотечным кредитам
Глава МИД Германии потребовал немедленно освободить Навального
Роспотребнадзор: 25% россиян имеют иммунитет к COVID-19