В Петербурге построят транспортно-логистический комплекс «Юго-Западный»

В Петербурге планируют построить универсальный транспортно-логистический комплекс, который будет принимать, отпускать и хранить непродовольственные товары.

Как сообщили в Смольном, реализацией проекта строительства займется инвестор ООО «Логистическая группа «Адмирал». Для этого компании предоставили в аренду земельный участок на Волхонском шоссе.

Новый универсальный перегрузочный транспортно-логистический комплекс «Юго-Западный» создаст около 300 рабочих мест. Объект построят рядом с портом «Бронка» за три года. Планируется застроить более 240 тыс. кв.м. территории.

Весной 2020 году проект получил статус стратегического инвестиционного проекта города. В него планируется вложить более 2 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском шоссе построят котельную для общежития больницы №40.