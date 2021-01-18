На Приморском шоссе построят котельную для общежития больницы №40

Курортный район Петербурга обзаведется новой котельной. Она обеспечит теплом будущее общежитие больницы №40 в Сестрорецке.

Об этом стало известно в понедельник, 18 января. Как сообщает пресс-служба Смольного, решение о строительстве котельной приняли на рабочем совещании губернатора с членами правительства города.

Отмечается, что больница №40 является одним из лучших стационаров города. Для нее строят общежитие квартирного типа, где будут проживать сотрудники медучреждения.

Новая одноэтажная блочно-модульная котельная появится в поселке Репино на Приморском шоссе. Строительством котельной займется «Петербургтеплоэнерго». Ее разместят на участке, смежном с тем, где строятся пять корпусов общежития.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День энергетика в Приморском районе Петербурга ввели в строй новую котельную «Теплоэнерго».