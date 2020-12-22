В Приморском районе появилась новая котельная

В День энергетика в Приморском районе Петербурга ввели в строй новую котельную «Теплоэнерго». Она обеспечит тепло 100 тысяч горожан.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в 2020 году власти выполнили все обязательства по развитию энергетического комплекса города. На капитальный ремонт и замену теплосетей направили 13,4 млрд рублей. Обновили 250 км трубопроводов.

Помимо котельной, в Приморском районе построили 35 км тепловых сетей. Система обеспечит теплом несколько крупных жилых комплексов, в том числе строящихся. К системе подключат 16 детских садов, восемь школ, поликлиники и другие социальные объекты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Парнасе приступили к реконструкции теплосети-гиганта.