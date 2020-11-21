На Парнасе приступили к реконструкции теплосети-гиганта

На Парнасе приступили к реконструкции теплосети-гиганта
Тепломагистраль на Парнасе реконструируют. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

В Петербурге стартовала реконструкция самой большой в городе тепломагистрали, которая находится на выходном коллекторе котельной Парнаса. Об этом сообщили в ГУП «ТЭК СПб». Диаметр трубы составляет 1 400 миллиметров.

Во время работ планируется заменить 527 метров тепловой сети диаметром 800-1400 мм и 200 метров паропровода диаметром 100-300 мм.

Специалисты уже смонтировали временную теплосеть длиной 419 метров и почти завершили строительство временного паропровода. Завершение реконструкции намечено на ноябрь 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что строительно-монтажные работы ведутся в квартале Шувалово-Озерки, ограниченном улицами Асафьева и Хошимина. Специалисты собираются заменить 5677 метров внутриквартальных трубопроводов.

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