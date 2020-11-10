В Выборгском районе идет реконструкция пяти километров теплосетей

Руководство ГУП «ТЭК СПб» осмотрело ход работ по реконструкции теплосетей в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе городского предприятия, сейчас строительно-монтажные работы ведутся в квартале Шувалово-Озерки, ограниченном улицами Асафьева и Хошимина. Специалисты собираются заменить 5677 метров внутриквартальных трубопроводов. В зону реконструкции входят 38 зданий, в том числе 28 жилых домов, в которых живут 14 тыс. горожан, а также детский сад и школа.

На период реконструкции тепло и горячую воду обеспечит временная сеть, которая уже строится.

Кроме того, на улице Есенина, 6/3А ведется реконструкция теплового пункта мощностью 3,6 Гкал/ч, который обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением два дома, в котором проживают около тысячи человек. Он будет реконструирован в 2020-2021 годах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЭК завершило реконструкцию теплосети на улице Руставели.