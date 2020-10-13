ТЭК завершило реконструкцию теплосети на улице Руставели

Петербургский ТЭК завершил работы по замене магистрального трубопровода в Калининском районе с опережением на год. Работы проводились за счет бюджета.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», специалисты проводили реконструкцию магистральной теплосети по улице Руставели от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта. Почти две тысячи ветхих трубопроводов под землей и в подвалах заменили на новые сети диаметром 50-400 мм. Коммуникации надежно защитили от агрессивных внешних сред и коррозии.

Качественное и надежное теплоснабжение появилось в 31 здании, среди которых два детских сада и 21 многоквартирный дом.

Реконструкция теплосети на улице Руставели началась в мае прошлого года. Планировалось, что их завершат в октябре 2021 года, однако сдать готовый объект удалось с опережением на год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на реконструкцию теплосетей Выборгского района будет выделено 1,6 млрд рублей.