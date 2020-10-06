На реконструкцию теплосетей Выборгского района будет выделено 1,6 млрд рублей

Ремонт и реконструкция котельных коснётся более 18 км Выборгского района. Планируется замена изношенных магистральных трубопроводов для улучшения качества водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, на замену трубопроводов в Выборгском районе будет выделено 1,6 млрд рублей – это на 400 млн больше, чем в 2019 году.

«Перед нами стоит задача перезагрузить систему теплоснабжения, просчитать тарифно-экономические последствия оптимизации неэффективных источников генерации. По сути, на предприятии впервые делается такой глубокий экономический анализ», – завил гендиректор ТЭКа Иван Болтенков.

Напомним, что в прошлом году ТЭК реконструировал теплоснабжение на проспекте Просвещения, а также квартала 4 Шувалово-Озерки. При этом был завершен раньше срока ремонт на промзоне Парнас.

На данный момент, проектом предусмотрена оптимизация 46 центральных тепловых пунктов. Из них пять планируется закрыть, восемь – реконструировать и 14 — перевести в станции смешения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти отопление во всех домах включат к концу недели.