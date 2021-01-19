Мясников назвал основную причину возникновения рака

Мясников назвал основную причину возникновения рака
Мясников призвал бросить курить. Фото: кадр из видео Youtube

Он считает, что в первую очередь на здоровье негативно влияет курение.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об основных причинах развития различных видов рака. Своими наблюдениями он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Он заявил, что на развитие онкологии часто влияют канцерогены – в первую очередь табачный дым. Мясников считает, что от пагубной привычки страдают не только сами курильщики, но и их окружение.

«Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят»,

— отметил Мясников.

Также врач призвал не пережаривать растительное масло, а также не есть слишком много шпрот. Мясников убежден, что нужно правильно питаться, чтобы снизить риск заболевания раком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые приблизились к созданию «вакцины от курения».

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Александр Мясников курение рак


 

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