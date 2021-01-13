Ученые приблизились к созданию «вакцины от курения»

Ученые приблизились к созданию &#171;вакцины от курения&#187;
Ученым еще предстоит проверить, каким образом использование фермента помогает миновать стадию "синдрома отмены". Фото: pixabay

Еще в 2018 году исследователи обнаружили, что специальный фермент может навсегда избавить от никотиновой зависимости. Теперь ученые на шаг ближе к созданию «вакцины от курения».

Изучение поведения никотинозависимых мышей в 2018 году показало, что грызуны полностью излечиваются от недуга после введения в организм формы специального фермента NicA2, который естественным образом возникает у бактерий, живущих на табачных полях.

В дальнейшем, однако, выяснилось, что этот способ имеет свои побочные эффекты — фермент действовал слишком медленно, людям пришлось бы использовать его в огромных количествах. И вот совсем недавно ученые Мичиганского университета нашли цитохоромный белок, который позволяет достигать таких же результатов, используя гораздо меньшее количество фермента NicA2. Исследования еще не прекращаются, однако последнее открытие воодушевило ученых — возможно, наука близка к созданию реальной «вакцины», избавляющей от никотиновой зависимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские ученые раскрыли происхождение коронавируса.

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