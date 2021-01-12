В Британии ученые раскрыли происхождение коронавируса

В Кембриджском университете и институте Пирбрайта провели исследование, в рамках которого ученых удалось выявить ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека.

В опубликованном в журнале PLOS Biology исследовании говорится, что генетические адаптации, позволившие SARS-CoV-2 перейти от летучих мышей к человеку, были схожи с теми, которые вызвали всплеск атипичной пневмонии в начале 2000-х.

Научные сотрудники считают, что существует общий механизм, при помощи которого группа вирусов специально мутирует, чтобы перейти от животных к людям.

Ученые утверждают, что изменения в S-белках (белок-«шип») SARS-CoV-2 происходили исторически, что и могло сыграть ключевую роль в появлении у вируса способности преодолеть видовой барьер.

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