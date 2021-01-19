Создатели сериала «Острые козырьки» объявили о финальном шестом сезоне

Создатели популярного британского сериала «Острые козырьки» объявили, что шестой сезон станет финальным. Его съемки уже начались. Об этом сообщается на сайте сериала.

Создатель и сценарист сериала Стивен Найт заявил, что «Острые козырьки» возвращаются. Съемки шестого сезона возобновились после вынужденной задержки из-за коронавирусной пандемии.

«Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам. В то время как сериал заканчивается, история продолжится в другой форме», — заявил Найт.

Издание Metro предположило, под «другой формой» подразумевается создание спин-оффа «Острых козырьков» — фильма, в котором расскажут историю второстепенных героев картины.

Британский сериал «Острые козырьки» рассказывает о криминальном мире Бирмингема. Он основан на реальных событиях, которые происходили в начале XX века. Сюжет строится вокруг гангстерской банды, отличительной особенностью которых были кепки с вшитыми в козырек лезвиями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что режиссер из России снимет пилотный эпизод сериала The Last of Us.