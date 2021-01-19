Создатели сериала «Острые козырьки» объявили о финальном шестом сезоне

Создатели сериала &#171;Острые козырьки&#187; объявили о финальном шестом сезоне
Кадр из сериала "Острые козырьки"

Создатели популярного британского сериала «Острые козырьки» объявили, что шестой сезон станет финальным. Его съемки уже начались. Об этом сообщается на сайте сериала.

Создатель и сценарист сериала Стивен Найт заявил, что «Острые козырьки» возвращаются. Съемки шестого сезона возобновились после вынужденной задержки из-за коронавирусной пандемии.

«Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам. В то время как сериал заканчивается, история продолжится в другой форме», — заявил Найт.

Издание Metro предположило, под «другой формой» подразумевается создание спин-оффа «Острых козырьков» — фильма, в котором расскажут историю второстепенных героев картины.

Британский сериал «Острые козырьки» рассказывает о криминальном мире Бирмингема. Он основан на реальных событиях, которые происходили в начале XX века. Сюжет строится вокруг гангстерской банды, отличительной особенностью которых были кепки с вшитыми в козырек лезвиями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что режиссер из России снимет пилотный эпизод сериала The Last of Us.

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