Режиссер из России снимет пилотный эпизод сериала The Last of Us

Российский режиссер Кантемир Балагов, снявший фильм «Дылда», будет работать над пилотным эпизодам сериала The Last of Us по мотивам одноименной видеоигры. Сериал выйдет на телеканале НВО.

Балагов написал в своем профиле в Instagram, что сбылась его давняя мечта. Он уже давно фанатеет от The Last Of Us. По его словам, игра открыла в нем «что-то новое», и показала то, чего он раньше в себе не видел. Он подчеркнул, что до последнего не верил, что его выберут режиссером для создания проекта.

Отметим, что приключенческая драма The Last Of Us рассказывает о выживании людей в постапокалиптическом мире, который сразил современный вирус. Главные герои — закаленный в борьбе за выживание Джоэл и девочка-подросток Элли, которые объединились и помогают друг другу пережить странствие по заброшенным городам США.

Кантемир Балагов получил широкую известность после премьеры его фильма «Дылда» на Каннском кинофестивале. Картина получила сразу две награды. Кроме того, «Дылду» выдвинули от России на «Оскар».

