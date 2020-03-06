HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us

HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us
Кадр из игры The Last of Us

Американский телеканал HBO совместно с Sony Pictures Television приступит к съемкам сериала по культовой видеоигре The Last of Us.

Как сообщает The Hollywood Reporter, над шоу будут работать Крейг Мэйзин, автор сериала «Чернобыль» (2019), и Нил Дракманн, сам создатель видеоигры. Последний будет работать над сериалом в качестве исполнительного продюсера и напишет сценарий. Этот проект станет первым сериалом для Sony Pictures Television.

The Last of Us вышла в 2013 году и пришлась по вкусу большинству любителей консоли PlayStation 3. Сюжет повествует о контрабандисте Джоэле и девочке Элли. Вместе они пытаются сбежать из опасной карантинной зоны в постапокалиптическом мире. Игра разворачивается через 20 лет после пандемии.

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