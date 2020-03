HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us

Кадр из игры The Last of Us

Американский телеканал HBO совместно с Sony Pictures Television приступит к съемкам сериала по культовой видеоигре The Last of Us. Как сообщает The Hollywood Reporter, над шоу будут работать Крейг Мэйзин, автор сериала «Чернобыль» (2019), и Нил Дракманн, сам создатель видеоигры. Последний будет работать над сериалом в качестве исполнительного продюсера и напишет сценарий. Этот проект станет первым сериалом для Sony Pictures Television. The Last of Us вышла в 2013 году и пришлась по вкусу большинству любителей консоли PlayStation 3. Сюжет повествует о контрабандисте Джоэле и девочке Элли. Вместе они пытаются сбежать из опасной карантинной зоны в постапокалиптическом мире. Игра разворачивается через 20 лет после пандемии. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак».

Полина Карганова, Gazeta.SPb