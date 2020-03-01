Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»

Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак». Он исполнит роль Весемира — старейшего и опытнейшего ведьмака на Континенте.

Весемир — мастер ведьмачей Школы Волка. Он обучил множество охотников на монстров и является наставником ведьмака Геральта из Ривии, роль которого исполняет Генри Кавилл.

Ким Бодния — датский актер, известный по ролям в сериалах «Мост» и «Убивая Еву». Среди его проектов также «Быстрые стволы», «Дилер», «Месть», «Убийство» и другие.

Сериал «Ведьмак» выходит на стриминговом сервисе Netflix. Премьера первого сезона состоялась 20 декабря 2019 года. В основу сериала легла адаптация романов Анджея Сапковского. Действия разворачиваются в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. В центре сюжета — один из лучших ведьмаков Геральт из Ривии. Он охотится на монстров, путешествует и постоянно оказывается в эпицентре событий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во втором сезоне сериала «Ведьмак» сыграет Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в «Игре Престолов»,