Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»

Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».

Как сообщает портал Redanian Intelligence, актер исполнит роль Нивеллена — молодого человека из семьи аристократов, которого прокляли за некое преступление, после чего он превратился в огромное чудовище.

Согласно книге, Нивеллен стал полумедведем после того, как принял участие в ограблении храма. Он был отшельником и платил родителям деньги, чтобы их дочери жили с ним.

Издание отмечает, что его персонаж будет фигурировать только в первой серии следующего сезона, премьера которого состоится в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix.