Макаров принял участие в крещенских купаниях у Петропавловской крепости

Парламентарий поздравил верующих с праздником.
Сегодня, 19 января, на территории Петропавловской крепости прошли мероприятия, посвященные Крещению Господню. В них принял участие председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, а также депутаты и жители города. Об этом сообщается в пресс-службе Законодательного собрания города.
Макаров поздравил верующих с праздником и пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа. Он убежден, что такие дни делают семьи крепче.
«Крещение Господня – это праздник, который помогает нам сохранить для будущих поколений важнейшие духовные и нравственные ценности, унаследованные от наших предков»,
– сказал Макаров.
Он зашел в ледяную воду, перекрестился и трижды окунулся в ледяную воду. Многие последовали его примеру.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин окунулся в проруби, не желая изменять традициям. В РПЦ призывали отказаться от участия в крещенских купаниях в связи с пандемией коронавируса.