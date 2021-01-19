Макаров принял участие в крещенских купаниях у Петропавловской крепости

Макаров принял участие в крещенских купаниях у Петропавловской крепости
Макаров окунулся в проруби. Фото: ЗакС Петербурга

Парламентарий поздравил верующих с праздником.

Сегодня, 19 января, на территории Петропавловской крепости прошли мероприятия, посвященные Крещению Господню. В них принял участие председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, а также депутаты и жители города. Об этом сообщается в пресс-службе Законодательного собрания города.

Макаров поздравил верующих с праздником и пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа. Он убежден, что такие дни делают семьи крепче.

«Крещение Господня – это праздник, который помогает нам сохранить для будущих поколений важнейшие духовные и нравственные ценности, унаследованные от наших предков»,

– сказал Макаров.

Он зашел в ледяную воду, перекрестился и трижды окунулся в ледяную воду. Многие последовали его примеру.

Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: ЗакС Петербурга
Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: ЗакС Петербурга

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин окунулся в проруби, не желая изменять традициям. В РПЦ призывали отказаться от участия в крещенских купаниях в связи с пандемией коронавируса.

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