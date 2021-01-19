Путин окунулся в проруби, не желания изменять традициям

В РПЦ призывали отказаться от участия в крещенских купаниях в связи с пандемией коронавируса.
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях сегодня, 19 января, в день Крещения Господне. Он окунулся в прорубь в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин зашел в вырубленный в форме креста прорубь, перекрестился и трижды окунулся в ледяную воду. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин всегда участвует в купаниях и не собирается изменять традициям.
Напоминаем, что в РПЦ призывали верующих отказаться от крещенских купаний в связи с пандемией коронавируса. Священники отмечали, что это не обязательный ритуал, от которого можно отказаться в пользу своего здоровья.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проходят крещенские купания. Для того чтобы петербуржцы могли совершить омовение, в нашем городе оборудованы около 20 купелей.