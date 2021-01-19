В Петербурге проходят крещенские купания

В Петербурге православные христиане празднуют Крещение Господне. Во вторник, 19 января, горожане традиционно могут окунуться в ледяную воду. Gazeta.SPb рассказывает, как это происходит.

Для того чтобы петербуржцы могли совершить омовение, в нашем городе оборудованы около 20 купелей. Каждая из них благоустроена: сделан удобный спуск, есть раздевалки, теплые еда и питье, а также освещение. Кроме того, везде дежурят медики и спасатели. О том, как следует погружаться в ледяную воду и окунать в нее детей, Gazeta.SPb рассказывала ранее — инструкция, подготовленная комитетом по вопросам правопорядка и безопасности, пригодится тем, кто только собирается принять участие в ритуале.

Места размещения купелей на Крещение Господне в Петербурге вы можете найти на карте Gazeta.SPb. Напомним, что 17 января список, опубликованный на сайте городской администрации, был расширен — добавились точки у церкви Покрова Пресвятой Богородицы и у яхт-клуба «Геркулес».

Традиционно главная иордань расположилась в акватории Невы у Петропавловской крепости. Воду освятил митрополит Варсонофий. Купания, начавшиеся там в 13:00, продолжатся до полуночи.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все купальщики, находясь на открытом воздухе, обязаны соблюдать дистанцию в 1-2 метра. В раздевалках на одного человека должны приходиться не менее 4 кв. метров.

Безопасность мест для окунания в ночь с 18 на 19 января проверил губернатор Петербурга Александр Беглов. Его сопровождал глава Мурманской области Андрей Чибис. Вместе они побывали у купели на Аптекарской набережной. Известно, что сам градоначальник погружаться в воду не стал.

Его коллега — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, поступил иначе, погрузившись в крещенский сочельник, 18 января, в иордань на озере в Токсово. Отметим, что в соседнем регионе оборудованы более 30 купелей.

Напомним, что крещенские купания — это не обязательный ритуал. Так, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рекомендовал верующим воздержаться от него в период пандемии. По данным SuperJob, окунуться в этом году собирались 13% россиян.