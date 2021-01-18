Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение — инфографика Gazeta.SPb

Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение &#8212; инфографика Gazeta.SPb
Во время крещенских купаний соблюдайте правила безопасности. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Комитет по вопросам правопорядка и безопасности опубликовал правила купания на Крещение Господне. Gazeta.SPb рассказывает, как следует погружаться в воду.

Во-первых, окунаться нужно в специально оборудованных для этого местах. В раздевалках необходимо соблюдать дистанцию и быть в масках.

Подходите к проруби строго по подготовленной дорожке в нескользящей обуви. Перед погружением обязательно измерьте артериальное давление и убедитесь, что оно в норме. Разотрите и разомните кожу. Какое-то время просто побудьте на воздухе.

Не ныряйте и не прыгайте в прорубь. Заходите в нее спокойно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Не ныряйте вперед головой. Это чревато спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Первыми в воду надо опустить ноги. Также в прорубь нельзя прыгать.

Не задерживайтесь в ледяной воде больше минуты. Иначе можно получить переохлаждение. Выходя из купели, держитесь за поручни или воспользуйтесь помощью окружающих.

Инфографика Gazeta.SPb

Сразу после купания насухо вытритесь полотенцем и наденьте теплую одежду. Не оставайтесь на улице, зайдите в помещение и выпейте согревающий (не алкогольный) напиток.

Кроме того, ведомство не рекомендует окунаться детям, беременным женщинам и пожилым людям. Выпивать перед ритуалом нельзя. Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний.

После купания насухо вытритесь полотенцем, оденьтесь и ступайте греться в помещение. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

При переохлаждении человека нужно согреть, снять с него мокрую одежду, укрыть одеялом, положить грелку, если есть возможность — организовать теплую ванну или душ. При сильном переохлаждении первой помощи недостаточно — нужно вызвать врача и отвезти пострадавшего в больницу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что для желающих окунуться в купель в Крещение Господне в Петербурге будут оборудованы около 20 мест.

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