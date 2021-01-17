В Петербурге расширили список купелей для купаний на Крещение

В окунании на Крещение нет смысла, если до этого не исповедоваться. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В окунании на Крещение нет смысла, если до этого не исповедоваться. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столицы обновили список оборудованных мест для крещенских купаний. Добавились купели у церкви Покрова Пресвятой Богородицы и у яхт-клуба «Геркулес».

Данные об этом появились в воскресенье на сайте Санкт-Петербургской митрополии РПЦ и на портале регионального управления МЧС. В итоге, к ранее опубликованному списку купелей добавились еще две – у церкви Богородицы и у яхт-клуба «Геркулес».

«Большая городская иордань будет расположена в акватории Невы у Петропавловской крепости между Трубецким и Нарышкиным бастионами», – говорится на сайте митрополии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный опубликовал места купелей на Крещение в Петербурге. Почти два десятка мест официально оборудованы для желающих искупаться в ледяной воде. За безопасностью и порядком на купелях будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб.