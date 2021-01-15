Смольный опубликовал места купелей на Крещение в Петербурге

Смольный опубликовал места купелей на Крещение в Петербурге
Крещенские купания. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Власти Северной столицы опубликовали список с адресами, где официально можно проводить купание на Крещение. Для жителей города доступно 17 купелей.

Список купелей Петербурга. Фото: скриншот с сайта Администрации Петербурга
Список купелей Петербурга. Фото: скриншот с сайта Администрации Петербурга
Список купелей Петербурга. Фото: скриншот с сайта Администрации Петербурга

Данные об этом появились на сайте Смольного вечером в пятницу, 15 января. Почти два десятка мест официально оборудованы для желающих искупаться в ледяной воде. За безопасностью и порядком на купелях будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб.

Список купелей Петербурга. Фото: скриншот с сайта Администрации Петербурга
Список купелей Петербурга. Фото: скриншот с сайта Администрации Петербурга
Список купелей Петербурга. Фото: скриншот с сайта Администрации Петербурга

Кроме этого, власти города просят помимо безопасности соблюдать коронавирусные ограничения. Это касается социальной дистанции, а также размещения в раздевалках. Не стоит забывать о рекомендациях врачей и сотрудников МЧС.

В Смольном добавили, что погодные условия могут скорректировать время работы некоторых купелей. За изменениями можно следить на информационных ресурсах Петербурга и ГУ МЧС города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти определили места Крещенских купаний: опубликован список из 31 купели.

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