В Ленобласти определили места Крещенских купаний: опубликован список из 31 купели

В Ленинградской области определили места для Крещенских купаний. Для жителей и гостей региона будет подготовлена 31 купель на водоемах.

Как сообщает пресс-служба администрации и правительства Ленинградской области, все купели из списка согласованы с администрациями органов местного самоуправления и обследованы специалистами Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ.

Кроме этого, жителей Ленобласти предупредили о соблюдении социальной дистанции во время купаний.

«Участвующие в крещенских купаниях должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра у купели на улице. В закрытых раздевалках должно быть не менее 4 квадратных метров на человека», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биолог рассказала, как крещенские купания влияют на иммунитет к коронавирусу.