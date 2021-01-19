В России за сутки коронавирус подхватили менее 22 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили менее 22 тысяч человек
В России зафиксированы новые случаи инфицирования. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

За последние сутки на территории России выявлено 21 734 случая заражения коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 19 января. Как сообщили в оперативно штабе, новые ковид-пациенты зарегистрированы в 85 регионах страны. Из них 2 440 (11,2 %) — без клинических проявлений болезни.

Также за прошедшие 24 часа в России скончались 586 человек, сдавших положительный тест на COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вновь обошел Москву по числу заражений коронавирусом. За минувшие сутки в Северной столице коронавирус обнаружили у 3 281 жителя.

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