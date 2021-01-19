Петербург вновь обошел Москву по числу заражений COVID-19

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 3 281 жителя. Город оказался на первом месте в рейтинге регионов по заболеваемости Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 19 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с новой болезнью, на Москва спустилась на второе второе место в указанном рейтинге, в городе за последние 24 часа инфекцию обнаружили у 3 115 человек. На третьем месте Московская область — 1 072 новых зараженных. В Ленобласти за указанный период положительный тест на коронавирус сдали 226 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ раскрыли длительность заразного периода у переболевших COVID-19.