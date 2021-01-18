В ВОЗ раскрыли длительность заразного периода у переболевших COVID

Человек может иметь положительные по результатам тесты ПЦР в течение многих недель после заражения. Однако это вовсе не означает, что он заразен. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Человек может иметь положительные по результатам тесты ПЦР в течение многих недель после заражения. Однако это вовсе не означает, что он заразен. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Человек может оставаться заразным на протяжении 8-9 дней после появления первых симптомов коронавируса. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, чтобы быть заразным, человеку надо распространять живой вирус. Специалист отметила, что, по предварительным данным, большинство ковид-пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления первых симптомов.

Как сообщила «Российская газета», Вуйнович подчеркнула, что у тяжелобольных этот период может длиться дольше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач объяснил связь между коронавирусом и бессонницей.