В ВОЗ раскрыли длительность заразного периода у переболевших COVID

Человек может оставаться заразным на протяжении 8-9 дней после появления первых симптомов коронавируса. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, чтобы быть заразным, человеку надо распространять живой вирус. Специалист отметила, что, по предварительным данным, большинство ковид-пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления первых симптомов.
Как сообщила «Российская газета», Вуйнович подчеркнула, что у тяжелобольных этот период может длиться дольше.
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