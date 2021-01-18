Врач объяснил связь между коронавирусом и бессонницей

У россиян проблемы со сном на фоне коронавируса. Фото: pixabay.com

У россиян проблемы со сном на фоне коронавируса. Фото: pixabay.com

Проблемы со сном затронули около трети заболевших коронавирусом. Однако данный симптом может быть и у тех, кто не заразился инфекцией. Симптом болезни проявился и у здоровых людей.

Как сообщает врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik, с течением болезни симптом может меняться. Так бессонница наблюдается у пациентов в первые дни болезни, а затем наоборот, – пациенты начинают спать больше обычного.

«Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37 процентах случаев испытывали такие проблемы со сном», – заявил специалист.

Кроме этого, врач добавил, что не заразившиеся россияне стали спать хуже. На это повлияли перемены в обществе на фоне коронавируса. Например, из-за самоизоляции горожане стали меньше двигаться и тратить энергию, а также на состояние давят новости и личные проблемы.

Таким образом, около 30% людей, не болевших коронавирусом, получили проблемы со сном.

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