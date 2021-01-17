Невролог рассказала о малоизученных осложнениях при COVID-19

Врач также рассказала, что при коронавирусе часто страдает периферическая нервная система. Фото: pixabay

Врач также рассказала, что при коронавирусе часто страдает периферическая нервная система. Фото: pixabay

Невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала, какие осложнения бывают у переболевших коронавирусом.

Она отметила, что неврологические осложнения, которые встречаются как в острый период инфицирования, так и после выздоровления, пока остаются малоизученными.

В частности, после коронавируса у человека могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой, такие как ухудшение сна и поражение мышц, сообщает «Российская газета».

Кроме того, после коронавируса могут появиться хронические сосудистые нарушения, которые сопровождаются сонливостью, апатией, судорогами или утратой сознания из-за недополучения мозгом кислорода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». Напомним, что сейчас в городе работают 70 точек для принятия вакцины от болезни. В скором времени добавят еще 30 мест.