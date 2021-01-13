В Петербург поступили еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Петербург поступили еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

В Северной столице готовятся к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. В город поступили 20 тыс. доз российского препарата.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, в течение января город получит еще 68 тыс. до вакцины от коронавирусной инфекции. Кроме этого, планируется расширение прививочных пунктов.

Напомним, что сейчас в городе работают 70 точек для принятия вакцины от болезни. В скором времени добавят еще 30 мест.

Также отмечается, что на данный момент в городе привиты от инфекции уже 15 тыс. 352 человека. Полный цикл вакцинации из них закончили только 630 пациентов. Помимо медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур в городе проходит вакцинация представителей средств массовой информации и петербуржцев старше 60 лет, имеющих хронические заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге после праздников резко подскочила заболеваемость коронавирусом.

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В Петербург поступили еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V»
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