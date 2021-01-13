В Петербурге после праздников резко подскочила заболеваемость коронавирусом

В Петербурге после праздников резко подскочила заболеваемость коронавирусом
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге число пациентов, обратившихся в больницу с коронавирусной инфекцией, за сутки выросло на 64,42 процента к прошлому вторнику. Об этом сообщили в межведомственном городском совете по борьбе с коронавирусом.

За сутки за медицинской помощью обратились 3 609 человек против 2 195 человек неделей ранее.

Также растёт число выполненных тестов на коронавирус —на 84,5 процента больше по сравнению с прошлым вторником.

Отмечается рост пациентов с коронавирусом, которые находятся под наблюдением врачей (71 218) . Из них 4 831 человек находится в стационарах, под амбулаторным наблюдением — 66 387 пациентов.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 281770 случаев заражения COVID-19. Скончались 8488 человек. Выздоровело 169547 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что массовая вакцинация от коронавируса полезна даже для тех, кто отказался от укола. Он отметил, что прививку нужно делать для достижения коллективного иммунитета. Мясников заявил, что он нужен тем, кто не может или не хочет получить вакцина.

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