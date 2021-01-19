Беглов проверил безопасность крещенских купелей, но окунаться не стал

Губернатор Александр Беглов провел инспекцию по городским купелям, где будут проводиться крещенские купания.

В ночь с 18 на 19 января градоначальник побывал у купели на Аптекарской набережной. Его сопровождал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, находящийся в городе с рабочим визитом

Как сообщили на сайте администрации города, в Северной столице организовали порядка 20 купелей, оборудованных безопасными подходами и раздевалками, возле них дежурят спасатели и медики. В историческом центре окунуться можно у Петропавловской крепости и на Аптекарской набережной.

По словам Беглова, при посещении купелей горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию в раздевалках и очередях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний.