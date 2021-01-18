Врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний

Врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний
Совершать крещенское омовение в ночь на 19 января следует только в согласованных и специально оборудованных местах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вода не является источником инфекции, поэтому через нее заразиться нельзя. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, проникновению вируса препятствуют сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду.

Как сообщили «РИА Новости», Тимаков подчеркнул, что на морозе вирус передается значительно реже, что уменьшает вероятность заразиться почти до нуля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для петербуржцев оборудуют почти 20 крещенских купелей. Из-за погодных условий места купаний и время их работы могут изменить.

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