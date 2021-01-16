Для петербуржцев оборудуют почти 20 крещенских купелей

Совершать крещенское омовение в ночь на 19 января следует только в согласованных и специально оборудованных местах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Совершать крещенское омовение в ночь на 19 января следует только в согласованных и специально оборудованных местах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В канун Крещения в Северной столице оборудуют почти двадцать купелей. За безопасностью будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб.

При посещении крещенских купелей нужно соблюдать требования санитарной безопасности, в частности, стоя в очереди, следует соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщил Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, перед купанием нельзя употреблять алкоголь и будет полезно сделать физическую разминку. Людям с недомоганием или с хроническими заболеваниями, а также переболевшим COVID-19 лучше воздержаться от погружения в прорубь.

На официальном сайте администрации города можно ознакомиться со списком и адресами оборудованных купелей. Из-за погодных условий места купаний и время их работы могут изменить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти определили места для Крещенских купаний. Для жителей и гостей региона будет подготовлена 31 купель на водоемах.