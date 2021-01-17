Петербуржцам рассказали, как правильно окунать детей на Крещение

Петербуржцам рассказали, как правильно окунать детей на Крещение
Купаться в неподготовленных местах может быть опасно для жизни и здоровья. Фото: pixabay.com

Спасатели напомнили жителям Северной столицы о том, как правильно окунать детей в прорубь на Крещение.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, родителям стоит заранее подготовиться к купанию детей. Для этого дома стоит взять с собой полотенце и махровый халат, а также дополнительную сухую одежду. Кроме этого, стоит подготовить и одежду для купаний – специальную шапочку, плавки, белье или рубаху.

Что касается погружения, то делать это нужно аккуратно и медленно. Главное, не испугать ребенка, так как он делать это впервые. Помимо этого, многие дети не умеют плавать, что может вызвать ряд опасных ситуаций.

Однако в МЧС напомнили, что врачи запрещают окунать детей в мороз. Подобные погодные условия могут вызвать у младенцев и малышей заболевания центральной нервной системы из-за переохлаждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге расширили список купелей для купаний на Крещение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крещение купание купели мчс новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вооруженные жители Мичигана вышли к зданию парламента
Отец отказался от ребенка из-за его имени в честь бывшего парня жены
Почти 26% COVID-коек в Петербурге свободны
Петербуржцам рассказали, как правильно окунать детей на Крещение
В Ленобласти потеплеет в понедельник до -12 градусов
На Марсовом поле полицейские ищут потушивших Вечный огонь
Житель Омска заразил ВИЧ двух жен и их дочерей
Новый сезон шоу «Танцы со звездами» стартовал на «России-1»